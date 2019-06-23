Selim İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulunda kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Selim İmamoğlu kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Oy kullanacağı sınıfa giren İmamoğlu, sandık görevlileri ile tek tek tokalaştı. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu 1382 numaralı sandıkta oylarını kullandı. İmamoğlu ailesi, gazetecilere fotoğraf verdikten sonra zarfları sandığa attı.

İmamoğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve İstanbul adına çok önemli bir seçim yaşadıklarını kaydederek, ''Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun.

MEHMET İMAMOĞLU AİLESİ 5 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var.

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR

İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu bir iş insanı ve eğitim hayatı hala devam ediyor...Dilek İmamoğlu 1974 Trabzon doğumlu. Üniversiteden sonra ailesinin tekstil şirketinde finans işiyle uğraşmaya başlamış. Bu arada üstüne bir de Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiş ve hala daha doktora yapıyor.

Eşi Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince de sosyal sorumluluk projelerinde hep öncülük yapmış Dilek Hanım.

1995 yılında evlenen çift, o günden beri her konuda birbirlerine destek olmuşlar.

SELİM İMAMOĞLU KİMDİR?

Selim İmamoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndr İnşaat Mühendisliği öğrencisi. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden dereceyle mezun olan Selim'in sosyal medyada büyük bir hayranı var.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşayan Ekrem İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.