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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 09:07

Nerede oy kullanacağım? ?

leri saat 08.00 itibari ile başladı. Milyonlarca İstanbullu Pazar günü bir kez daha sandık başına gidiyor. Peki 23 Haziran'da nerede oy kullanacağım, seçmen sorgulama nasıl yapılır, üzerinden YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? Oy kullanacak vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile YSK seçmen kaydı sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Sandık başına giderken evlerinize gelen seçmen kağıdının yanımızda olmasına gerek yok. Onun yerine pasaport, ehliyet ya da nüfus cüzdanı yani T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu bu belgelerle sandığa gitmeniz yeterli olacaktır. Peki ? 23 Haziran'da nasıl oy kullanacağız? YSK İstanbul seçimi nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım?

Oy nasıl kullanılır? 23 Haziran'da nasıl oy kullanacağız? YSK İstanbul seçimi nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbullular 23 Haziran pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki 23 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacağım, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? e devlet üzerinden YSK seçmen kaydı sorgulama sayfamızda. İstanbullular bugün yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecekler. İstanbul'da toplam 10 milyon 560 bin 963 seçmen, kısıtlı seçmen sayısı ise 68 bin 17 bulunuyor. Yazımızda oy kullanmanın detaylarını ve doğru oy nasıl kullanılır, sorularına yanıt bulabilirsiniz. Öte yandan sandık bilgisi sorgulama işlemlerini de haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, 23 Haziran'da nasıl oy kullanacağız? İstanbul seçiminde nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? İşte merak edilen o soruların yanıtı...

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