23 Haziran 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar oy kullanma yeri sorgulama ve nerede oy kullanacağım? Gibi soruları oldukça merak ediyor. Seçmenler, YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını yapabilecekler. YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak. Peki YSK seçmen kaydı ve e-devlet TC ile sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Seçmen sorgulama işlemleri YSK'nın resmi internet adresi https://secmen.ysk.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar ilgili adresi açtıktan sorna ekranda yer alan bilgileri girerek seçmen bilgilerini görüntüleyebilecekler.