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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 09:38

? İşte oy kullanma yeri sorgulama

Vatandaşlar oy kullanma yerlerini merak ediyor. Son olarak seçmen listeleri muhtarlıklara asılmıştı ancak daha sonra seçmen listeleri indirilmişti. Peki '' YSK'nın resmi sitesi üzerinden ve e-Devlet'ten seçim sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Oy kullanma işlemi öncesinde seçmenlerin oy verme işlemleri hakkında bilgileri elde edebileceği yerler arasında geçtiğimiz dönemde e-devlet de eklenmişti. 2019 lerinde oy kullanacak kişiler e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilecek. Oy kullanacak seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini görebiliyorlar.

23 Haziran 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar oy kullanma yeri sorgulama ve nerede oy kullanacağım? Gibi soruları oldukça merak ediyor. Seçmenler, YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını yapabilecekler. YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak. Peki YSK seçmen kaydı ve e-devlet TC ile sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Seçmen sorgulama işlemleri YSK'nın resmi internet adresi https://secmen.ysk.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar ilgili adresi açtıktan sorna ekranda yer alan bilgileri girerek seçmen bilgilerini görüntüleyebilecekler.

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