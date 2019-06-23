Selim İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulunda kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Selim İmamoğlu kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...