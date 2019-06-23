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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 09:03

'nun oğlu kim? Mehmet kaç yaşında Instagram hesabı! ?

kimdir? CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'nun yaşamı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün İmamoğlu, eşi ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu kullanmak için Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokuluna gitti. Oğlu Selim İmamoğlu ise aranan konular arasına girdi. Peki ? Merak edilen detaylar haberimizde... Selim İmamoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndr İnşaat Mühendisliği öğrencisi. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden dereceyle mezun olan Selim'in sosyal medyada büyük bir hayranı var.

Selim İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulunda kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Selim İmamoğlu kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

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