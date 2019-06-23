23 Haziran oy kullanma saatleri İstanbul seçimi! Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, oy verme kaçta bitecek? Milyonlarca İstanbullu, bugün sandık başına gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belli olacağı 23 Haziran seçimi öncesinde oy verme saatleri merak ediliyor. Nerede oy kullanacaklarını öğrenen vatandaşlar, oy verme işleminin saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Peki, 23 Haziran İstanbul seçiminde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte oy kullanma saatleri... Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.