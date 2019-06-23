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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 16:51

2019 son dakika seçim sonucu oy oranları! seçimi sonuçları!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından nun () 6 Mayıs'ta verdiği, " Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. İşte son dakika seçim sonucu oy oranları! seçimi sonuçları! ?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için vatandaşlar, saat 08.00'den itibaren sandık başına gelerek oylarını kullandı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı. İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 birey oy kullanacak. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir değişiklik olmadan aynı şekilde bu seçimde de kullanılıyor. Bu 23 Haziran seçimleri yenileme olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamıyor. İşte 23 Haziran İstanbul seçimi neticeları! 2019 İstanbul seçim sonucu oy oranları! İstanbul'da hangi ilçede kim kazandı? Tüm detaylar takvim.com.tr adresinde gün boyu sizlerle olacak. 23 Haziran İstanbul seçimi sonuçları canlı olarak sayfamızda

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