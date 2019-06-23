23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için vatandaşlar, saat 08.00'den itibaren sandık başına gelerek oylarını kullandı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı. İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 birey oy kullanacak. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir değişiklik olmadan aynı şekilde bu seçimde de kullanılıyor. Bu 23 Haziran seçimleri yenileme olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamıyor. İşte 23 Haziran İstanbul seçimi neticeları! 2019 İstanbul seçim sonucu oy oranları! İstanbul'da hangi ilçede kim kazandı? Tüm detaylar takvim.com.tr adresinde gün boyu sizlerle olacak. 23 Haziran İstanbul seçimi sonuçları canlı olarak sayfamızda