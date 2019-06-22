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’da hırsızın pişkinliği 'pes' dedirtti! "Çalıyorum ne yapacaksın"

’da motosiklet çalmaya kalkışan hırsız, bir vatandaş tarafından uyarıldı. Bunun üzerine pişkin hırsız, "Çalıyorum, ne yapacaksın" diyerek cevap verdi.Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise çok kısa sürede yayıldı.

Hırsızın, bir vatandaşla girdiği diyalog 'pes' dedirtti. Olay dün 'da meydana geldi. Gece kimsenin olmadığını düşünen hırsız, park halinde kilitli bulunan motosikletin yanına giderek, çalmak için uğraştı. Bu sırada evinin penceresinde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuna kaydetmeye başladı. Kayıt sırasında duyarlılık gösteren vatandaş hırsıza bağırarak, 'Ne yapıyorsun' diye uyardı. Bunun üzerine pişkin hırsız, "Çalıyorum, ne yapacaksın" diyerek cevap verdi. Üzerine de yürüdü. Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise çok kısa sürede yayıldı.

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