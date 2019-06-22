Hırsızın, bir vatandaşla girdiği diyalog 'pes' dedirtti. Olay dün İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. Gece kimsenin olmadığını düşünen hırsız, park halinde kilitli bulunan motosikletin yanına giderek, çalmak için uğraştı. Bu sırada evinin penceresinde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuna kaydetmeye başladı. Kayıt sırasında duyarlılık gösteren vatandaş hırsıza bağırarak, 'Ne yapıyorsun' diye uyardı. Bunun üzerine pişkin hırsız, "Çalıyorum, ne yapacaksın" diyerek cevap verdi. Üzerine de yürüdü. Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada çok kısa sürede yayıldı.
- Güncel
- 22.06.2019
- Gazete
İstanbul Bağcılar’da hırsızın pişkinliği 'pes' dedirtti! "Çalıyorum ne yapacaksın"
İstanbul Bağcılar’da motosiklet çalmaya kalkışan hırsız, bir vatandaş tarafından uyarıldı. Bunun üzerine pişkin hırsız, "Çalıyorum, ne yapacaksın" diyerek cevap verdi.Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada çok kısa sürede yayıldı.
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