MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın gerçekleştirilecek İstanbul seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, sonuç ne çıkarsa çıksın Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini vurguladı. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır. Teröristbaşının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın eseri ve sonucudur. HDP-PKKteröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul, içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran'da kurtulacaktır.
- Güncel
- 22.06.2019
- Gazete
Devlet Bahçeli’den mektup açıklaması
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