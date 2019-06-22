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’den mektup açıklaması

Bahçeli’den mektup açıklaması
MHP Genel Başkanı , yarın gerçekleştirilecek seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, sonuç ne çıkarsa çıksın Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini vurguladı. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır. Teröristbaşının mektubu 'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın eseri ve sonucudur. HDP-PKKteröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul, içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran'da kurtulacaktır.

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