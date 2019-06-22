Bugünkü
Takvim

Komisyonu'nun alkolik Başkanı haddini aşarak 'ye tehditler savurdu

1 gün kala da çirkin yüzünü gösterdi. Komisyonu'nun alkolik Başkanı , haddini aşarak 'de sondaj yapan ’yi tehdide yeltendi.

Kafan güzel mi!
Fatih'in ardından Yavuz'un petrol ve doğalgaz sondajı için 'e açılması, komşuyu korkuttu. Paniğe kapılan , her zaman olduğu gibi 'ya şikayete koştu. '

de dünya gerçeklerini unuttu. Haddini aşarak 'ye tehditler savurdu. "Yaptırım geliyor" diyen AB Komisyonu'nun alkolik Başkanı ise sosyal medyada alay konusu oldu.



Twitter

Gaz sancısı böyle bir şey!
Açın ​Juncker'in önünü...
Adamın kusuruna bakmayın, yine fazla kaçırmıştır.
Sarhoşun mektubu okunmaz!​




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAB Komisyonu'nun alkolik Başkanı Juncker haddini aşarak Türkiye'ye tehditler savurdu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri