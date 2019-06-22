Fatih'in ardından Yavuz'un petrol ve doğalgaz sondajı için Akdeniz'e açılması, komşuyu korkuttu. Paniğe kapılan Yunanistan, her zaman olduğu gibi Avrupa'ya şikayete koştu. '
AB de dünya gerçeklerini unuttu. Haddini aşarak Türkiye'ye tehditler savurdu. "Yaptırım geliyor" diyen AB Komisyonu'nun alkolik Başkanı Juncker ise sosyal medyada alay konusu oldu.
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Gaz sancısı böyle bir şey!
Açın Juncker'in önünü...
Adamın kusuruna bakmayın, yine fazla kaçırmıştır.
Sarhoşun mektubu okunmaz!
AB de dünya gerçeklerini unuttu. Haddini aşarak Türkiye'ye tehditler savurdu. "Yaptırım geliyor" diyen AB Komisyonu'nun alkolik Başkanı Juncker ise sosyal medyada alay konusu oldu.
Gaz sancısı böyle bir şey!
Açın Juncker'in önünü...
Adamın kusuruna bakmayın, yine fazla kaçırmıştır.
Sarhoşun mektubu okunmaz!
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