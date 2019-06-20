Son dakika af haberleri ceza infaz düzenlemesiyle ilgili yapılan açıklamaların ardından yeniden gündem olmuştu. Bazı suçların infaz sürelerinde yapılacak değişiklikle birlikte cezaevindeki bazı yükümlülere tahlile yolu açılabilecek. Peki, af yasası olarak da adlandırılan ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? Ak Parti'nin cezaevlerindeki doluluk oranlarını azaltmak için iki formül üzerinde çalıştığı belirtildi. Buna göre infaz süresinin uygulanma oranının 5'ten 3'e düşürülmesi ve şartlı salıverilmeye 1 yıl kalanların denetimli serbestlikten yararlanması düşünülüyor. Cezaevlerindeki on binlerce kader kurbanı bayram yaptı. Bakanlık, tahliye planını da hazırladı. İçerideki 278 bin tutuklu ve hükümlünün dosyalarına tek tek baktı. Bunlardan 170 bininin serbest bırakılabileceğini hesapladı. Bu arada Terör suçlularına indirim yapılmayacak.