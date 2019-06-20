Türkiye'nin en güzel adalarından biri olarak bilinen Çiçek Adası, heyecan yarattı… Ayvalık ve Gömeç ilçe sınırında bulunan, karaya 230 metre mesafede, 265 bin metrekare alana sahip Çiçek Adası, 105 milyon liraya satışa çıkarıldı. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 adet bina bulunan ada, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkale - İzmir Yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede. 4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan ada bu günlerde milyoner alıcılarını bekliyor. Çinli ve Katarlı yatırımcıların ada için çalışmalar başlattığı belirtildi. Çevre sakinleri, "Burası çok özel" dedi.
- Güncel
- 20.06.2019
- Gazete
Çiçek Adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçesi açıklarında bulunan 265 bin metrekarelik Çiçek Adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı. Adaya Çin ve Katarlı yatırımcıların ilgi gösterdiği öğrenildi.
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