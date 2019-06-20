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  • 21.06.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 11:12

21 Haziran ? Af yasası ve mahkum affı çıktı mı?

Son dakika af haberleri ceza infaz düzenlemesiyle ilgili yapılan açıklamaların ardından yeniden gündem olmuştu. Bazı suçların infaz sürelerinde yapılacak değişiklikle birlikte cezaevindeki bazı yükümlülere tahlile yolu açılabilecek. Peki, af yasası olarak da adlandırılan ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? 'nin cezaevlerindeki doluluk oranlarını azaltmak için iki formül üzerinde çalıştığı belirtildi. Buna göre infaz süresinin uygulanma oranının 5'ten 3'e düşürülmesi ve şartlı salıverilmeye 1 yıl kalanların denetimli serbestlikten yararlanması düşünülüyor. Cezaevlerindeki on binlerce kader kurbanı bayram yaptı. Bakanlık, tahliye planını da hazırladı. İçerideki 278 bin tutuklu ve hükümlünün dosyalarına tek tek baktı. Bunlardan 170 bininin serbest bırakılabileceğini hesapladı. Bu arada Terör suçlularına indirim yapılmayacak.

20 Haziran gündemine baktığımız zaman af ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda makalemizde milyonların beklediği af yasası ile ilgili bilgiler verdik. Af yasasıyla ilgili yeni modeller üzerinde duruluyor. Bu bağlamda erken tahliye için formülün, "şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilmesine" ilişkin hükümdeki sürelerin kademelendirilmesi olacağı belirtiliyor. Buna göre, tüm cezalara "standart 1 yıl" yerine 20 yıl hapis cezası olan bir hükümlüye 2 yıl, 2 yıl hapis cezası olana ise 2 ay gibi bir sisteme geçilmesi üzerinde duruluyor. İnfaz sürelerinin yeniden belirlenmesinin yanı sıra "denetimli serbestlik"sürelerine de kademe getirilmesi planlanıyor. İşte 20 Haziran af son dakika haberleri...

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