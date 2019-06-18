Mursi için Türkiye genelinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi

Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehid olması üzerine dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye Genelinde de binlerce kişi gıyabi cenaze namazı kıldı.

HAPİS ZULMÜYLE ŞEHİT EDİLDİ

Mursi, sabah saatlerinde ailesinin ve avukatının katıldığı törenle toprağa verilmişti. Öte yandan Mursi'nin şehadeti, ihmal olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.

Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda şehit olmuştu.

"MURSİ'NİN NAAŞINDAN KORKUYORLAR"

Darbecilerin, Mursi'nin naaşından korktuğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir.

Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler.

Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar."

"SÖZDE DEMOKRATİK DÜNYA, DARBECİLERE TEPKİ VERMEK YERİNE KIRMIZI HALILARLA KARŞILADI"

Mursi'nin mahkemede, kendi değerleri uğruna hayatını kaybetmesine tepkisiz kalan devletleri eleştiren Çelik, şunları söyledi:

"Şehit Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü. Buna sesiz kalan sözde demokratik dünya, darbecilere tepki vermek yerine kırmızı halılarla karşıladı. Darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin 'demokrasiyi inşa ettiğini' söylediler. Demokratik devletlerin çoğu, Şehit Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbecilerin mahkemesinde öldürülmesi karşısında anlamlı bir taziye cümlesi bile kuramıyor... 'Haberlerden duyduk, takip ediyoruz' diyorlar. Ahlaki ve siyasal tüm değerleri görmezden geliyorlar. Bu bir siyasal çürümedir."