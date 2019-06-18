23 Haziran İstanbul seçimlerine az bir süre kala. 23 Haziran İstanbul anket sonuçlarıyla ilgili veriler gelmeye devam ediyor. Onlarca anket firması sonuçları açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı yayın organlarında "AK Parti'ye yakın anket şirketi" olarak lanse edilen MAK Araştırma şirketi ile ilgili bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir dedi. Peki 23 Haziran İstanbul seçim anketi sonuçları ne oldu? İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu?