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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 08:56

'da kim önde? mı, mu? 23 Haziran İstanbul anketi sonuçları belli oldu!

23 Haziran lerine 5 gün kala anket firmaları son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. En son yapılan anket sonuçlarını ORC firması açıklamıştı ve 'ın önde olduğunu belirtiyordu. MAK araştırma firması ise 'ye yakın olduğunu iddia ederek, Millet İttifakı adayı 'nun önde olduğunu açıklamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "AK Parti'ye yakın anket şirketi" olarak lanse edilen MAK Araştırma şirketi ile ilgili bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bu firmayla bugüne kadar hiçbir çalışmamız olmadı, bundan sonra da olmayacaktır." dedi.

23 Haziran İstanbul seçimlerine az bir süre kala. 23 Haziran İstanbul anket sonuçlarıyla ilgili veriler gelmeye devam ediyor. Onlarca anket firması sonuçları açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı yayın organlarında "AK Parti'ye yakın anket şirketi" olarak lanse edilen MAK Araştırma şirketi ile ilgili bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir dedi. Peki 23 Haziran İstanbul seçim anketi sonuçları ne oldu? İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu?

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