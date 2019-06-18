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Göçmen mezarlığı!

Bodrum’da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne Turgutreis açıklarında battı. Acı olayda 31 kişi kurtarıldı, 12 kişi hayatını kaybetti.

Göçmen mezarlığı!
Akdeniz ve Ege, alınan tüm önlemlere rağmen göçmenler için acı son oluyor... Son örnek 'nın Bodrum ilçesi Turgutreis açıklarında yaşandı. Aşırı yükleme nedeniyle batan teknede 4 göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Böylece olayda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Dalış timinin 31 metre derinlikte bulunan batan tekneye yaptığı dalışlar neticesi ilk etapta 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonrası batan tekne içinde sıkışan 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı. 31 göçmen sağ olarak kurtarılırken, teknede toplam 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında 7 erkek ve bir kadın ile 2 erkek ve bir kız çocuğu olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler'in () raporunda, 'in düzensiz göçmenler için dünyanın en ölümcül rotası olduğu belirtildi. Raporda 2018 yılında Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmen yaşamını yitirdiği belirtildi. Ege'de de 1900 göçmenin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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