Akdeniz ve Ege, alınan tüm önlemlere rağmen göçmenler için acı son oluyor... Son örnek Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis açıklarında yaşandı. Aşırı yükleme nedeniyle batan teknede 4 göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Böylece olayda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Dalış timinin 31 metre derinlikte bulunan batan tekneye yaptığı dalışlar neticesi ilk etapta 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonrası batan tekne içinde sıkışan 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı. 31 göçmen sağ olarak kurtarılırken, teknede toplam 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında 7 erkek ve bir kadın ile 2 erkek ve bir kız çocuğu olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler'in (BM) raporunda, Akdeniz'in düzensiz göçmenler için dünyanın en ölümcül rotası olduğu belirtildi. Raporda 2018 yılında Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmen yaşamını yitirdiği belirtildi. Ege'de de 1900 göçmenin hayatını kaybettiği ifade edildi.
- Güncel
- 18.06.2019
- Gazete
Göçmen mezarlığı!
Bodrum’da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne Turgutreis açıklarında battı. Acı olayda 31 kişi kurtarıldı, 12 kişi hayatını kaybetti.
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