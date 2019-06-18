23 Haziran İstanbul seçimlerine 5 gün kala anket firmaları son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. En son yapılan anket sonuçlarını ORC firması açıklamıştı ve Binali Yıldırım'ın önde olduğunu belirtiyordu. MAK araştırma firması ise Ak Parti'ye yakın olduğunu iddia ederek, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu açıklamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "AK Parti'ye yakın anket şirketi" olarak lanse edilen MAK Araştırma şirketi ile ilgili bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bu firmayla bugüne kadar hiçbir çalışmamız olmadı, bundan sonra da olmayacaktır." dedi.