Evsahibi ve kiracılar her ay kira artış oranlarını yakından takip ediyorlar. Bu anlamda kira artış zam oranları Haziran ayında açıklanmıştı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır. Peki Haziran ayı kira artışı enflasyon oranı nedir? TUİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?