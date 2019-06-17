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  • 18.06.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:11

TUİK TEFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? oranı nedir?

Konut veya işyeri kira sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde yenilenecek kiracılara ne kadar zam yapılacağı rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. 'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında yürürlüğe konuldu. hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Evsahibi ve kiracılar her ay kira artış oranlarını yakından takip ediyorlar. Bu anlamda kira artış zam oranları Haziran ayında açıklanmıştı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır. Peki Haziran ayı kira artışı enflasyon oranı nedir? TUİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

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