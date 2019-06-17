Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.06.2019 14:17
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 14:17

oranı nedir? TUİK TEFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Evsahibi ve kiracılar her ay kira artış oranlarını yakından takip ediyorlar. Bu anlamda kira artış zam oranları Haziran ayında açıklanmıştı. 'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır. Peki oranı nedir? TUİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

TUİK TEFE TÜFE kira artışı enflasyon oranı hesaplama nasıl yapılır? 2019 Haziran ayı kira artış zam oranı kaç para? Konut veya işyeri kira sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde yenilenecek kiracılara ne kadar zam yapılacağı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında yürürlüğe konuldu. Haziran ayı kira artışı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHaziran ayı kira artışı enflasyon oranı nedir? TUİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri