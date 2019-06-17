EYT – Son dönemde çözüme kavuşması için her parti ve kesimden destek gören emeklilikte yaşa takılanlar hükumetin kararı neticesinden çözüme kavuşamasa da muhalefet partilerinin malzemesi olmaya ve çözüm arayışlarına sahne olmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlar arasında yer alıyor. EYT ile ilgili her geçen gün farklı açıklamalar yapılıyor. Şimdi gözler erken emeklilik yasasındaki son duruma çevrildi. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını vermişti. 'İlgili bakanlığımız çalışma yapıyor." Dediği EYT istemi için Finlandiya modelinin düşünüldüğü bildirildi. Peki EYT yasası Meclis'e geldi mi? EYT çözülecek flaş açıklama! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika haberleri...