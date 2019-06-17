Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.06.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:01

çözülecek mi flaş açıklama! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT yasası Meclis'e geldi mi?

– Son dönemde çözüme kavuşması için her parti ve kesimden destek gören emeklilikte yaşa takılanlar hükumetin kararı neticesinden çözüme kavuşamasa da muhalefet partilerinin malzemesi olmaya ve çözüm arayışlarına sahne olmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlar arasında yer alıyor. EYT ile ilgili her geçen gün farklı açıklamalar yapılıyor. Şimdi gözler yasasındaki son duruma çevrildi. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını vermişti.

EYT yasası bir türlü gündemden düşmüyor. Bu bağlamda ise vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika haberi de geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Peki EYT yasası Meclis'e geldi mi? EYT sorunu çözülecek mi? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika haberleri...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEYT çözülecek mi flaş açıklama! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika haberleri EYT yasası Meclis'e geldi mi?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri