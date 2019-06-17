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Başkan Erdoğan: Avucunuzu yalarsınız

Başkan Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum yönetimine sert çıktı: Gemilerdekileri tutuklatacaklarmış. Avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz...

Avucunuzu yalarsınız
Cumhurbaşkanı , Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'na katıldı:
SANAYİ sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek.
GEÇTİĞİMİZ yıl 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan firma sayımız 10'dan 13'e çıktı. 2023'te 70 milyon turist hedefimiz artık hayal olmaktan çıkmış, gerçeğe dönüşmüştür.
DOĞU Akdeniz'de şu anda zaten yerimizi almış vaziyetteyiz, oralardayız. 4 gemimiz var. Birileri kaşını gözünü oynatırsa, bütün fırkateynlerle, uçaklarla gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz.
TALİMAT vermişler, gemilerdekileri tutuklatacaklarmış. Avucunuzu yalarsınız, O personeli korumak bizim görevimizdir.
FRANSA Cumhurbaşkanı aramalardan çekilmemizi istiyor. Sen ne diyorsun ya, biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz. Sen kimsin? Cumhurbaşkanlığını bırakıp avukatlığa başlamışsın...



'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

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