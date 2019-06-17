Genel af yasası, ceza indirimi ve mahkum affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Af teklifi ile ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Erken tahliye için formülün ise, "şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilmesine" ilişkin hükümdeki sürelerin kademelendirilmesi olacağı belirtiliyor. Buna göre, tüm cezalara "standart 1 yıl" yerine 20 yıl hapis cezası olan bir hükümlüye 2 yıl, 2 yıl hapis cezası olana ise 2 ay gibi bir sisteme geçilmesi üzerinde duruluyor. İnfaz sürelerinin yeniden belirlenmesinin yanı sıra "denetimli serbestlik"sürelerine de kademe getirilmesi planlanıyor.