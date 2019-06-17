Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.06.2019 13:20
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 13:24

son dakika Meclis'e geldi mi? ve çıktı mı? nedir?

yasası, ve ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Af teklifi ile ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Erken tahliye için formülün ise, “şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilmesine” ilişkin hükümdeki sürelerin kademelendirilmesi olacağı belirtiliyor. Buna göre, tüm cezalara “standart 1 yıl” yerine 20 yıl hapis cezası olan bir hükümlüye 2 yıl, 2 yıl hapis cezası olana ise 2 ay gibi bir sisteme geçilmesi üzerinde duruluyor. İnfaz sürelerinin yeniden belirlenmesinin yanı sıra “denetimli serbestlik”sürelerine de kademe getirilmesi planlanıyor.

Ak Parti'nin cezaevlerindeki doluluk oranlarını azaltmak için iki formül üzerinde çalıştığı belirtildi. Buna göre infaz süresinin uygulanma oranının 5'ten 3'e düşürülmesi ve şartlı salıverilmeye 1 yıl kalanların denetimli serbestlikten yararlanması düşünülüyor. Cezaevlerindeki onbinlerce kader kurbanı bayram yaptı. Bakanlık, tahliye planını da hazırladı. İçerideki 278 bin tutuklu ve hükümlünün dosyalarına tek tek baktı. Bunlardan 170 bininin serbest bırakılabileceğini hesapladı. Bu arada Terör suçlularına indirim yapılmayacak. Kadın cinayeti işleyenler en az 40, çocuk istismarcıları ise 50 yıl cezaevinde kalacak. Ekonomik suçlara para cezası verilecek. Bazı suçlarda hapis cezası da paraya çevrilecek. Bu aftan kimlerin yararlanamayacağının detayları da ortaya çıktı. Ceza indirimi dışında kalan suçlar söyle sıralandı: Cinayet, cinsel suçlar ve cinsel saldırı suçları. Yani tecavüz ve taciz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri17 Haziran Af yasası son dakika Meclis'e geldi mi? Af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? Dolaylı af nedir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri