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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 19:49

Son dakika... ve 'nun soruları yanıtlayacağı ortak canlı yayın takvim.com.tr'de | AHaber canlı izle

23 Haziran i öncesinde 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı canlı yayında soruları yanıtlayacak. Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayını ve tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

AHaber CANLI YAYIN

23 Haziran i öncesinde 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı canlı yayında karşı karşıya geliyor.

Gazeteci 'nın moderatörlüğünü yapacağı buluşma Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıklayacak, gündemdeki tartışılan soruları yanıtlayacak.

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