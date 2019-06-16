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23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor.
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yapacağı buluşma Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıklayacak, gündemdeki tartışılan soruları yanıtlayacak.
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