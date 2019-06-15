Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhtarlarla bir araya geldi. ABD'den yapılan S-400 açıklamalarına tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır" diye konuştu.

Bahçeli'nin muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşmadan satır başları;

Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir.

CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı seçilmiş olsaydı bile etkin bir içimde nasıl hizmet edecekti?

Muhtarlıkların kaldırılması konusunda bir görüşümüz olmamıştır. Muhtarlarımızın her meselesi bizim de meselemizdir.

Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD ile S-400 anlaşmazlığı günden güne boyut değiştiriyor.

ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi abluka alma çabası dostana değildir. ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. ABD'nin hesabı varsa Türkiye'nin de olacaktır.

NATO ABD'nin arka bahçesi, küresel organizasyonu değildir. Eğer böyle değilse Türkiye bağlantılarını sorgulamalıdır.

Kindar kalemlerle yazılan mektuptan anlamayız. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir.

Türkiye S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu konu kapanmıştır.

Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Kürt kökenli kardeşlerimiz şereflidir, birliğe sahip çıkacaklardır. MHP'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır.