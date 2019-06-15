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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 10:56

Son dakika haberi: Bahçeli'den 'ye tepkisi: 'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır

lideri Bahçeli, 'den yapılan açıklamalarına tepki göstererek, ", S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir." dedi.

Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı muhtarlarla bir araya geldi. 'den yapılan açıklamalarına tepki gösteren lideri Bahçeli, "ABD 'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır" diye konuştu.

Bahçeli'nin muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşmadan satır başları;

Şu anda dünyanın gizli gündemi seçimidir.

'nin büyükşehir belediye başkanı adayı seçilmiş olsaydı bile etkin bir içimde nasıl hizmet edecekti?

Muhtarlıkların kaldırılması konusunda bir görüşümüz olmamıştır. Muhtarlarımızın her meselesi bizim de meselemizdir.

Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD ile S-400 anlaşmazlığı günden güne boyut değiştiriyor.

ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi abluka alma çabası dostana değildir. ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. ABD'nin hesabı varsa Türkiye'nin de olacaktır.

ABD'nin arka bahçesi, küresel organizasyonu değildir. Eğer böyle değilse Türkiye bağlantılarını sorgulamalıdır.

Kindar kalemlerle yazılan mektuptan anlamayız. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir.

Türkiye S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu konu kapanmıştır.

Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Kürt kökenli kardeşlerimiz şereflidir, birliğe sahip çıkacaklardır. MHP'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır.

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