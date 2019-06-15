Dilek Dündar Almanya’da

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, terör örgütü FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasını manşetten verdi. Hakkında yakalama kararı verilince 2016 yılında Almanya'ya firar etti. Almanya, Türkiye'ye rağmen Dündar'ı iade etmedi. Türkiye'de kalan firarinin eşi Dilek Dündar'ın ise pasaportu iptal edildi. Pasaportuna el konulan Dilek Dündar'ın, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına rağmen Almanya'ya gittiği belirlendi. Dilek Dündar, sosyal medyadan "Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum" dedi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devam ettiğini belirten Dündar, hangi yollarla yurt dışına çıktığı konusunda ise tek laf edemedi.
- Güncel
- 15.06.2019
- Gazete
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