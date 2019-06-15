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Dilek Dündar Almanya’da
Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, terör örgütü 'nün TIR'ları kumpasını manşetten verdi. Hakkında yakalama kararı verilince 2016 yılında 'ya firar etti. Almanya, 'ye rağmen Dündar'ı iade etmedi. Türkiye'de kalan firarinin eşi 'ın ise pasaportu iptal edildi. Pasaportuna el konulan Dilek Dündar'ın, hakkındaki çıkış yasağına rağmen Almanya'ya gittiği belirlendi. Dilek Dündar, sosyal medyadan "Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum" dedi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devam ettiğini belirten Dündar, hangi yollarla yurt dışına çıktığı konusunda ise tek laf edemedi.

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