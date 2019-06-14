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  • 14.06.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 18:32

'nin "Sayımları iptal ettirmedik" yalan ortaya çıktı, sorulara cevap veremedi

31 Mart'ta 'daki şaibeli yerel seçimlerin ardından 'nin 2 Nisan tarihinde 'na adeta baskın düzenleyerek, 'nun oyların yeniden sayımı kararını durdurduğu ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı bugün o habere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. iddialara tutarlı bir yanıt veremeyen Tezcan aynı zamanda sözde basın toplantısında soru kabul etmedi. CHP'li Tezcan, Ahaber muhabiri 'ın "Madem soru almayacaksınız neden basın toplantısı düzenliyorsunuz?" sorusuna dahi yanıt vermeden toplantı salonunu terk etti.

Şaibeli seçimlerinin ardından 'nin "oylar yeniden sayılsın" talebini engellemek isteyen 'liler 2 Nisan tarihinde 'na adeta baskın düzenlemişlerdi.

AĞIZLARINI BIÇAK AÇMADI
TAKVİM 2 Nisan'da oy sayımını durduran İstanbul Seçim Kurulu'nun görüntülerini yayınladı. Hakimlerle CHP'nin işbirliğini ortaya çıkardı.
Gece yarısı skandal kararı aldıran CHP'nin, milli iradeyi karartmaya çalıştığını ispatladı. Parti yöneticilerinin ağzını bıçak açmadı!.

CHP'nin hakimlerle beraber düzenlediği bu baskının ardından oyların sayımı derhal iptal edilmiş, seçimlerdeki şaibeler de ortadan kalkmamıştı. Skandalla ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı bugün bir basın toplantısı düzenledi. Habere ilişkin hiçbir tutarlı yanıt veremeyen CHP'li Tezcan, düzenlediği sözde basın toplantısında soru da kabul etmedi.

"MADEM SORU ALMAYACAKSINIZ NEDEN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİNİZ"
Bülent Tezcan'ın "Toplantının ardından soru almayacağız" şeklindeki açıklamasına haklı bir tepki gösteren Ahaber muhabiri , "Madem soru almayacaksınız neden basın toplantısı düzenliyorsunuz" dedi. CHP'li Tezcan bu soruya da cevap veremeden toplantı salonunu hızlı bir şekilde terk etti.

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