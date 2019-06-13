Taşeronda son dakika haberi: Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı! Başkan Erdoğan'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia. TBMM kulislerinden edinilen bilgilere göre işçilerin TİS ve enflasyon farkı taleplerini içeren bir dosyanın Erdoğan 'a iletildiği belirtildi. TBMM 'de de sık şekilde gündeme gelen konu ile ilgili bir talep dosyası hazırlandığı ve söz konusu dosyanın değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın masasında olduğu belirtildi. 2020 Ekim Ayı'na ertelenen Toplu İş Sözleşmesi meselesi de söz konusu talep dosyası içinde. Edinilen bilgilere göre taşeron işçilerin taleplerini içeren söz konusu dosyanın değerlendirildiği ve bugün düzenlenecek toplantıda gündeme geleceği belirtildi. Toplantıda bürokratlarla yapılacak görüşmelerde işçilerin talepleri masaya yatırılacak ve değerlendirme sürecinden geçecek.