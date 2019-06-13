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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 13:40

: enflasyon ve mı! 'ın masasında

696 Sayılı ile kadro alan işçilerin durumu ve taleplerini içeren dosyanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a sunulduğuna yer verildi. Geçtiğimiz yıl KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler , maaş ve diğer sosyal haklardan mahrum bırakılmıştı. Mağduriyet yaşayan işçiler ,seslerini her platformda dile getirmiş ve çağrıda bulunmuştu. Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Peki enflasyon ve zammı! O talepler 'ın masasında

Taşeronda son dakika haberi: Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı! Başkan Erdoğan'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia. TBMM kulislerinden edinilen bilgilere göre işçilerin TİS ve enflasyon farkı taleplerini içeren bir dosyanın Erdoğan 'a iletildiği belirtildi. TBMM 'de de sık şekilde gündeme gelen konu ile ilgili bir talep dosyası hazırlandığı ve söz konusu dosyanın değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın masasında olduğu belirtildi. 2020 Ekim Ayı'na ertelenen Toplu İş Sözleşmesi meselesi de söz konusu talep dosyası içinde. Edinilen bilgilere göre taşeron işçilerin taleplerini içeren söz konusu dosyanın değerlendirildiği ve bugün düzenlenecek toplantıda gündeme geleceği belirtildi. Toplantıda bürokratlarla yapılacak görüşmelerde işçilerin talepleri masaya yatırılacak ve değerlendirme sürecinden geçecek.

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