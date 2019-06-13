Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salı günü çalışmalara başlamanın ardından gündeme gelen ilk konulardan birisi yeni askerlik sistemi oldu. Birçok kişi şimdi merakla askerlik yasası hakkındaki son dakika gelişmelerini öğrenmek istiyor. Peki, Yeni askerlik sistemi nasıl olacak, maddeleri neler? Askerlik 6 aya düştü mü? İşte son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: HAYIRLI OLSUN

Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.