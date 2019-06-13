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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 18:36

Son dakika: nasıl olacak, maddeleri neler? ?

ne dair son detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Birçok kişiyi yakından ilgilendiren yasayla ilgili ", maddeleri neler?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, ? İşte askerlik yasasında dair son gelişmeler ve detaylar...

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salı günü çalışmalara başlamanın ardından gündeme gelen ilk konulardan birisi yeni askerlik sistemi oldu. Birçok kişi şimdi merakla askerlik yasası hakkındaki son dakika gelişmelerini öğrenmek istiyor. Peki, Yeni askerlik sistemi nasıl olacak, maddeleri neler? Askerlik 6 aya düştü mü? İşte son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: HAYIRLI OLSUN

Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.

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