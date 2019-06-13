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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 12:50

Son dakika haberi: Türkiye'den Fransa'ya YPG tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Fransa'ya YPG tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Ayhrıntılar gelecek...

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