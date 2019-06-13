Son dakika haberi: Türkiye'den Fransa'ya YPG tepkisi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz." ifadelerini kullandı. Ayhrıntılar gelecek... TÜM MANŞETLER