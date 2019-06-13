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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 12:15

Son dakika haberi: Külliye'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

Son dakika haberine göre, Başkan ile Lideri , bugün saat 13:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı , Genel Başkanı ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirecek.

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