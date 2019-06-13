Son dakika haberi: Külliye'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirecek.
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