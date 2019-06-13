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  • 14.06.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 09:07

enflasyon ve mı! : 'ın masasında

: enflasyon ve mı! 'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia. TBMM kulislerinden edinilen bilgilere göre işçilerin TİS ve enflasyon farkı taleplerini içeren bir dosyanın Erdoğan 'a iletildiği belirtildi. TBMM 'de de sık şekilde gündeme gelen konu ile ilgili bir talep dosyası hazırlandığı ve söz konusu dosyanın değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın masasında olduğu belirtildi. 2020 Ekim Ayı'na ertelenen si meselesi de söz konusu talep dosyası içinde. Edinilen bilgilere göre taşeron işçilerin taleplerini içeren söz konusu dosyanın değerlendirildiği ve bugün düzenlenecek toplantıda gündeme geleceği belirtildi. Toplantıda bürokratlarla yapılacak görüşmelerde işçilerin talepleri masaya yatırılacak ve değerlendirme sürecinden geçecek.

696 Sayılı KHK ile kadro alan işçilerin durumu ve taleplerini içeren dosyanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a sunulduğuna yer verildi. Geçtiğimiz yıl KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler , maaş ve diğer sosyal haklardan mahrum bırakılmıştı. Mağduriyet yaşayan işçiler ,seslerini her platformda dile getirmiş ve çağrıda bulunmuştu. Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Peki kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı! O talepler Başkan Erdoğan'ın masasında

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