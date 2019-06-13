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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 09:12

başvuru sayfası - İŞKUR üzerinden 8 binden fazla nedir?

üzerinden 8 binden fazla alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR beden işçisi başvuru sayfası. İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden verilen ilanlar doğrultusunda 8 binden fazla beden işçisi alımı yapılacağı açıklandı. Beden işçisi alımları hakkında gerekli bilgi ve detay haberimizde. Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden beden işçisi kadrosuna alım yapan kurumları bulabilmek için aşağıda verilen İŞKUR bağlantısına giderek hangi özel firmaların beden işçisi alımı yaptığını takip edebilirsiniz. Özel şirket isimlerini görebilmek için Türkiye iş kurumuna üye girişi sağlamanız gerekecektir.

İŞKUR iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda 8 bin kişiden fazla beden işçisi alımı yapacağını duyurdu.
İŞKUR tarafından yapılacak alımlar özel sektör içinde yapılacaktır. Haberimiz içerisinde beden işçisi alacak olan firmaların isimlerini sizler için verdik. Verdiğimiz linkten hangi firmaların beden işçisi alacağını yakından online olarak takip edebilirsiniz. Peki İŞKUR üzerinden 8 binden fazla beden işçisi alımı başvuru şartları nedir? Kimler İŞKUR'a beden işçisi olarak başvurabilir.

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