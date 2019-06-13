İŞKUR iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda 8 bin kişiden fazla beden işçisi alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR tarafından yapılacak alımlar özel sektör içinde yapılacaktır. Haberimiz içerisinde beden işçisi alacak olan firmaların isimlerini sizler için verdik. Verdiğimiz linkten hangi firmaların beden işçisi alacağını yakından online olarak takip edebilirsiniz. Peki İŞKUR üzerinden 8 binden fazla beden işçisi alımı başvuru şartları nedir? Kimler İŞKUR'a beden işçisi olarak başvurabilir.