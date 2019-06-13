

1- Biz S400 işini bitirdik



2- F 35 projesinden dışlanmamızın hesabını soracağız



3- Doğu Akdeniz'de tüm seçenekler masada



4- Fırat'ın doğusunu paramparça edeceğiz



5- Ekonomik prangaları parçalayıp atacağız



6- Tek hedefleri AK Parti'yi iktidardan indirmek. İndiremeyeceksiniz



Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde grup toplantısı yaptı:projesinde hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Trump ile ay sonu Japonya 'da bir arada olacağız. Biz oraya gitmeden burada bu işi telefonlara bir defa görüşelim, işi geldiği şu safhadan başladığımız noktaya geri çevirelim istiyoruz.anda bunların tek hedefleri AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz. Dertleri bu. Ama indiremeyecekler.S 400 savunma sistemlerine alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır.Kıbrıs'taki Türklerin oradaki haklarını, hukukunu da biz uluslararası deniz hukukuna dayalı olarak koruyacağız.Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak, Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Türkiye 'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamış demektir. Ayağımıza vurulmaya çalışılan ekonomik prangaları parçalayıp atacağız.CHP Genel Başkanı kötü siyasetçi modelinin en tipik örneklerinden biridir. Tek bir personelin bile işten atılmayacağını üstüne basa basa söz verdi. Şimdi 14 bin işçiye sendika değiştirttiler. İşçi kıyımına başladılar.