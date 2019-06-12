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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 18:04

2019 yeni kanun maddeleri nedir? ? iptal mi edildi?

'de görüşülen ve onaylanan Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla 'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Bununla birlikte 'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu. Bir başka deyişle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar iptal oldu. Peki ? 2019 kanun maddeleri nedir? iptal mi edildi?

TBMM'de görüşülen ve onaylanan torba yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu. Bir başka deyişle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar iptal oldu. Peki Torba yasada neler var? 2019 Yeni torba yasa son dakika kanun maddeleri nedir? Köprü cezaları iptal mi edildi?

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