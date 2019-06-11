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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 10:31

: ? ? Yeni yaşı ücreti nasıl olacak

: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin () bugün görüşeceği en önemli konu, yeni askerlik sistemi olacak. Bayram öncesi çıkması planlanan yasa, partiler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden ertelenmişti. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. Yeni askerlik sistemini sabırsızlıkla bekleyenler için açıklamalar peş peşe geldi. Uzun dönem askerlik yapanları da ilgilendiren in yürürlüğe girmesiyle birlikte askerdekiler de terhis olabilecek. İşte yeni sistemle ilgili öne çıkanlar... 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki ? Askerler son dakika terhis oldu mu? Askerlik 6 aya düştü mü?

Son Dakika Haberi: Yeni tip askerlik yasası çıktı mı? Askerler son dakika terhis oldu mu? Askerlik 6 aya düştü mü? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugün görüşeceği en önemli konu, yeni askerlik sistemi olacak. Yeni askerlik sistemi bugün Meclis'te görüşülecek. Teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor. Yeni askerlik düzenlemesi yasalaşırsa binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik düzenli hale getirilirken, tüm vatan evlatları 1 ay zorunlu eğitim alacak. Askerlik süresi yarı yarıya kısalırken, lisans eğitimi yapanlar için kısa dönem söz konusu olmayacak. Maaşlı askerlik de yeni sistemin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

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