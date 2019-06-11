Son dakika: Askerlik yasası Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi? Askerler ne zaman terhis olacak?

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalara başlamasıyla birlikte gündeme gelen ilk konu yeni askerlik sistemi oldu. Birçok kişi şimdi merakla askerlik yasası hakkındaki son dakika gelişmelerini öğrenmek istiyor. Peki, askerlik yasası Meclis'ten geçti mi? askerlik yasası yürürlüğe girdi mi? Askerler ne zaman terhis olacak? İşte son gelişmeler...

ASKERLİK SİSTEMİNDE SON DURUM NE?

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.