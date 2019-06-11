Türkiye'nin ayağa kalktığı Ecrin bebek vahşeti ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu. Bu arada bazı yeni iddialar da ortaya atıldı. Kurnaz Ailesi'nin komşuları Yahşi Bey'in köpekleri olduğu var bu köpeklerin Ecrin'e saldırmış olabileceği iddia ediliyor. Bu arada da hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin'in katilinin bulunmasına yönelik infial başladı. Peki Müge Anlı Ecrin bebek katili kim, Ecrin olayı son durum nedir? 11 Haziran Salı Ecrin bebek son dakika haberleri