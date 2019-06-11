Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında bir araya gelecek. İki aday, İstanbul projelerini açıklayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Canlı yayın tüm kanallarda ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir" dedi. Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın 'eşit süre, eşit soru' ilkesine göre yapılacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Canlı yayının teknik hizmetlerini, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip sunacak" dedi. İşte mutabakat metni:
CUMHUR İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da canlı yayında bir araya geleceklerdir.
CANLI yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.
CANLI yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.
MODERATÖR her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.
CANLI yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nden gerçekleştirilecektir.
CANLI yayın, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.
İMAMOĞLU İFADE VERECEK
ORDU Valisi Seddar Yavuz'un suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, Ordu-Giresun Havalimanı VIP salonundaki görüntüler incelemeye alındı. İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
YER: Lütfi Kırdar
TARİH: 16 Haziran 2019
SAAT: 21: 00
TELEVİZYON: Tüm kanallar
İSMAİL Küçükkaya, "Bu görevi layıkıyla yapacağım" dedi.
ENGİN Altay ve Mahir Ünal, iki adayın bir araya geleceği canlı yayın için, 6 maddelik bir protokol imzaladı.
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