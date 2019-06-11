Antalya'da pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra 300 metre ileride karpuz tarlasına çakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet güçlerini aradı. Pilot Levent Arslan hayatını kaybetti. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Gün Devrim Gün ve öğrenci Ataberk Gökmen hastaneye kaldırıldı ancak Gökmen kurtarılamadı. Aynı olay geçen yıl da meydana geldi. 30 Ekim 2018 tarihinde eğitim uçağı düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.