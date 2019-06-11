Ankara sele teslim

Ankara'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle oluşan sel sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Şehrin çeşitli yerlerinde oluşan su baskınları ve sel sonucu çok sayıda vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Özellikle Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde sağanak yağış faciaya neden oldu. Mahallede çok sayıda evi su basarken, evinin bahçe kapısını sel sularına engel olmak için kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sel sularına kapıldı. Arslan'ın cansız bedeni, evinin 100 metre ilerisinde vatandaşlar tarafından bulunarak sudan çıkartıldı. Arslan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri de olaya ilişkin inceleme başlattı. Deposundaki suyu boşaltırken elektrik akımına kapıldı. Ankara Valiliği, "Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle Ayşe Arslan, Etimesgut ilçesinde işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna su dolduğu için panik yapan ve kalp krizi geçiren M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir" açıklaması yaptı.
ÖLÜMÜ BEKLEDİK
Ankara'da suyla kaplanan evlerinden, boğulmak üzereyken polisin kapıyı kırmasıyla kurtarılan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17) yaşadıklarını anlattı. Sude Oğuzman, "Çığlıklarımızı kimse duymadığı için bir süre sonra umudumuzu kestik, ölümü beklemeye başladık" dedi.
ÖLÜMÜ BEKLEDİK
Ankara'da suyla kaplanan evlerinden, boğulmak üzereyken polisin kapıyı kırmasıyla kurtarılan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17) yaşadıklarını anlattı. Sude Oğuzman, "Çığlıklarımızı kimse duymadığı için bir süre sonra umudumuzu kestik, ölümü beklemeye başladık" dedi.
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