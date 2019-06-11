Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.06.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 16:41

2019 ek sınavı nedir? , ?

ek sınavı nedir? 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacı için başvuruları aldı. Sonrasında ise 40 bin adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Diğer tüm adaylar da ek sınava alınacak. İşte merak edilen detaylar haberimizde... Ön başvurusu kabul edilen adayların seçme sınavları, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında (Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) yapılacaktır. Adaylar sınavlara gelirken yanlarında; cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar getirmeyecektir. Peki 2019 nedir? nedir ?

2019 JGM uzman erbaş alımı ek sınavı nedir? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları nedir başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı özleşmeli uzman erbaş temini ek sınav duyurusunda bulundu. Önceden 40 bin adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise başvuru yapan diğer tüm adaylar da ek sınava alınacak. Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri2019 JGM uzman erbaş alımı ek sınavı nedir? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları, başvuru nasıl yapılır?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri