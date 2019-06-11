2019 JGM uzman erbaş alımı ek sınavı nedir? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları nedir başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı özleşmeli uzman erbaş temini ek sınav duyurusunda bulundu. Önceden 40 bin adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise başvuru yapan diğer tüm adaylar da ek sınava alınacak. Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.