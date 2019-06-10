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  • 10.06.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 20:27

Ankar'da su ağır! Onlarca araç kullanılamaz hale geldi

Başkentte dün etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Ağır bilanço! Onlarca araç mahsur kaldı

Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle plazanın otoparkını su bastığını belirtti.

Park halindeki yaklaşık 40 aracın yağmur suyu içinde kalması nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Atalay, "Çok ciddi mağduriyetimiz oluştu. Valiliğinden talebimiz, bunun afet ilan edilmesidir. Olaydan dolayı içeride yaklaşık 15 milyon lira hasarımız var." diye konuştu.

Atalay, belediye ekiplerinin dün yaşanan su baskınına müdahalede yetersiz kaldığını öne sürerek, su tahliyesini kendilerinin yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

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