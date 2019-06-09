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Şehit 'ün mezarına bırakılan not herkesi duygulandırdı: Şehitler ölmez

Küçük bir çocuğun 'da şehit mezarına bıraktığı not, herkesi gözyaşına boğdu.

Şehitler ölmez
Kimliği bilinmeyen küçük çocuk, bayramda Çorlu mezarlığına gitti. 2006'da helikopter kazasında can veren Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün kabrini ziyaret etti.
Şehidin mezarına bıraktığı not ise okuyan herkesin yüreğini titretti: Sevgili şehit abimizin annesi ve babası. Siz bu bayramda üzgünsünüz. Ama unutmayın ki şehitler ölmez.



Kara , 'de 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştüğünde eşi Yasemin Türk 5 aylık hamileydi.



Mezara bu notu bırakan çocuğun ilkokul öğrencisi olduğu tahmin ediliyor.

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