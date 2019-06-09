Kimliği bilinmeyen küçük çocuk, bayramda Tekirdağ Çorlu mezarlığına gitti. 2006'da helikopter kazasında can veren Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün kabrini ziyaret etti.
Şehidin mezarına bıraktığı not ise okuyan herkesin yüreğini titretti: Sevgili şehit abimizin annesi ve babası. Siz bu bayramda üzgünsünüz. Ama unutmayın ki şehitler ölmez.
Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk, Kocaeli'de 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştüğünde eşi Yasemin Türk 5 aylık hamileydi.
Mezara bu notu bırakan çocuğun ilkokul öğrencisi olduğu tahmin ediliyor.
Şehidin mezarına bıraktığı not ise okuyan herkesin yüreğini titretti: Sevgili şehit abimizin annesi ve babası. Siz bu bayramda üzgünsünüz. Ama unutmayın ki şehitler ölmez.
Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk, Kocaeli'de 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştüğünde eşi Yasemin Türk 5 aylık hamileydi.
Mezara bu notu bırakan çocuğun ilkokul öğrencisi olduğu tahmin ediliyor.
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