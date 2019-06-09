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lı 3 yaşındaki Hira için harekete geçti

, vücudu yanan lı 3 yaşındaki Hira için kolları sıvadı. Küçük kız, aynı gün ’ya getirilerek tedaviye alındı. , minik yavrunun yaralarını sardı.

Sınır ötesi 'Hira'kat
Türkiye'den 'ya iyilik uzandı. Kosova'da yaşayan 3 yaşındaki Hira Ferati, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu yandı. Vücudunun yüzde 40'ı yanan Hira'yı tedavi edebilecek hastane bulunamadı. Sağlık alanında Kosova ve Türkiye arasındaki anlaşma kapsamında Kosova "acil koduyla" 'ya bildirim yaptı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hemen ve Ankara'da hastane araştırması yaptı. Hastane ayarlandıktan sonra zamana karşı yarış başladı.



ANKARA'YA GETİRİLDİ
Kosova makamlarınca organize edilen ambulans uçak, küçük Hira ile havalanarak Ankara'ya ulaştı. Minik Hira, 112 ekiplerince Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Her iki eli, göğsü ve kolları yanık olan Kosovalı Hira'ya burada pansumanları yapıldı. Tedavisi devam eden Hira'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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