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Başkan Erdoğan'dan çağrısı

Başkan Erdoğan, tatile çıkan lular’a çağrısı yaptı. Vatandaşlarla yüz yüze görüşerek ikna seferberliği başlatan AK Parti de tatilci seçmenleri uyardı: Tatilini böl, demokratik hakkını kullan.

Tatilci seçmen seferberliği
Başkan , önceki gün Cuma namazı çıkışında 23 Haziran leri için İstanbullular'ı uyardı. Özellikle şehir dışına tatile giden İstanbullular'ın seçim için geri dönüşlerinin çok önemli olduğunu açıkladı. AK Parti de kolları sıvadı. AK Parti, tatile gitmeyi düşünen veya tatilde bulunan seçmenlerin 'da tekrar İstanbul'a dönmeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi için 7/24 faaliyette bulunan AK Parti, tatil döneminde İstanbul'dan ayrılanların 23 Haziran seçim günü geri dönmeleri için "23 Haziran'da İstanbul'da ol" sloganıyla kolları sıvadı. Milletvekilleri, parti yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, tatile giden veya tatile gitmeyi düşünenlerle yüz yüze görüşmeler yaparak, her eve ulaşmayı amaçladı. Seçmenlere, "Tatilini böl, demokratik hakkını kullan" çağrısı yapıldı.

DÖNÜŞLER ÖNEMLİ
BAŞKAN Erdoğan, önceki gün İstanbul'da Cuma namazı çıkışında, seçim çalışmaları hakkında bilgiler vermişti. "Bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor. Milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul dışındaki diğer illerdeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde, tüm vatandaşlarımızı tekrar İstanbul'a dönme noktasında onlarla hemhal oluyorlar" demişti.

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