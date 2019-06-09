Ayıplı mal iade edilebilir

Bilgisayarda meydanagelen ayıp gizli ayıptır. Gizliayıp, ürünü alırken basit birinceleme ile anlaşılamayan,kullandıkça ortaya çıkanayıplardır. Bu ayıba karşı kanungereği seçimlik haklarınızmevcuttur. Bu haklar, ürünüiade edip ödediğiniz paranıniadesi, üründe ayıp oranındaindirim ve ürünün ücretsizonarımı şeklindedir. En kısazamanda satıcıya bu seçimlikhaklarınızdan hangisiniseçiyorsanız bunu talep edenbir ihtarname gönderebilirsiniz.Talebinizin kabuledilmemesi halinde,servis faturalarıyla birliktetüketici hakem heyetlerinebir dilekçe ile başvuraraktalebiniz doğrultusunda kararverilmesini isteyebilirsiniz.Bu durumda hakem heyetiincelemesini yapacak ve sizihaklı bulması halinde vermişolduğu karar doğrultusundatalebiniz yerine gelecektir.Eşinizin ödeyeceği nafakamiktarı onun sosyo ekonomikdurumu ve sizin ihtiyaçlarınızagöre belirlenecektir. Nafakaiçin eşinizin sizden daha fazlakusurlu olması yeterlidir. Eşinizinzina yapmış olması nafakayıyükselten bir neden değildir,ancak mutlak bir boşanmasebebidir. Davayı aldatıldığınızıöğrendiğiniz tarihten itibaren6 ay içinde açmalısınız. Tabiizina sürekli ise, yani eşinizinbirlikteliği tek seferlik değil, birilişki şeklinde ise, bu süre soneylemden itibaren işleyecektir.Ayrıca bu davayı açacaksanızeşinizi affetmiş sayılacağınızsöylemlerde bulunmamalı,eylemler içine girmemelisiniz.Zina nedeniyle boşanma davasıaçıp zinayı ispat etmenizhalinde, eğer talebiniz varsamahkemeden maddi vemanevi tazminat alabilirsiniz.Maddi tazminat, boşanmanedeniyle mahrum kalacağınızmaddi zararınızın karşılığı;manevi tazminat ise eşinizinsizi aldatması, zina yapmasınedeniyle yaşadığınız derinüzüntü ve kişilik haklarınızınihlalinin karşılığıdır. Dolayısıylapsikolojinizin bozulmuş olmasımanevi tazminat miktarınıetkileyecektir. Bunun içinmahkemede delil olarakkullanmak üzere, psikolojikdestek almanızı ve bunubelgelendirmenizi öneririm.Dava süreçleri oldukça teknikbilgi birikimi gerektirdiğinden,hak kaybına uğramamanız içinbir avukatla hareket etmenizitavsiye ederim.