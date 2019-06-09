Ayıplı mal iade edilebilir

Aldığım bilgisayar sürekli olarak arızalanıyor. Bir de kullanmaya başladıktan sonra bir yerinde darbe izi olduğunu fark ettim. İade etmek istiyorum, paramı alabilir miyim?
Bilgisayarda meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır. Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilirsiniz. Talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine bir dilekçe ile başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda hakem heyeti incelemesini yapacak ve sizi haklı bulması halinde vermiş olduğu karar doğrultusunda talebiniz yerine gelecektir.
NAFAKA NASIL BELİRLENİR?
Ev hanımıyım. Eşim beni aldatıyor. Ondan ayrılmak istiyorum ama gelirim yok. Acaba ne kadar nafaka alabilirim?
Eşinizin ödeyeceği nafaka miktarı onun sosyo ekonomik durumu ve sizin ihtiyaçlarınıza göre belirlenecektir. Nafaka için eşinizin sizden daha fazla kusurlu olması yeterlidir. Eşinizin zina yapmış olması nafakayı yükselten bir neden değildir, ancak mutlak bir boşanma sebebidir. Davayı aldatıldığınızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde açmalısınız. Tabii zina sürekli ise, yani eşinizin birlikteliği tek seferlik değil, bir ilişki şeklinde ise, bu süre son eylemden itibaren işleyecektir. Ayrıca bu davayı açacaksanız eşinizi affetmiş sayılacağınız söylemlerde bulunmamalı, eylemler içine girmemelisiniz. Zina nedeniyle boşanma davası açıp zinayı ispat etmeniz halinde, eğer talebiniz varsa mahkemeden maddi ve manevi tazminat alabilirsiniz. Maddi tazminat, boşanma nedeniyle mahrum kalacağınız maddi zararınızın karşılığı; manevi tazminat ise eşinizin sizi aldatması, zina yapması nedeniyle yaşadığınız derin üzüntü ve kişilik haklarınızın ihlalinin karşılığıdır. Dolayısıyla psikolojinizin bozulmuş olması manevi tazminat miktarını etkileyecektir. Bunun için mahkemede delil olarak kullanmak üzere, psikolojik destek almanızı ve bunu belgelendirmenizi öneririm. Dava süreçleri oldukça teknik bilgi birikimi gerektirdiğinden, hak kaybına uğramamanız için bir avukatla hareket etmenizi tavsiye ederim.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Bilgisayarda meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır. Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilirsiniz. Talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine bir dilekçe ile başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda hakem heyeti incelemesini yapacak ve sizi haklı bulması halinde vermiş olduğu karar doğrultusunda talebiniz yerine gelecektir.
NAFAKA NASIL BELİRLENİR?
Ev hanımıyım. Eşim beni aldatıyor. Ondan ayrılmak istiyorum ama gelirim yok. Acaba ne kadar nafaka alabilirim?
Eşinizin ödeyeceği nafaka miktarı onun sosyo ekonomik durumu ve sizin ihtiyaçlarınıza göre belirlenecektir. Nafaka için eşinizin sizden daha fazla kusurlu olması yeterlidir. Eşinizin zina yapmış olması nafakayı yükselten bir neden değildir, ancak mutlak bir boşanma sebebidir. Davayı aldatıldığınızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde açmalısınız. Tabii zina sürekli ise, yani eşinizin birlikteliği tek seferlik değil, bir ilişki şeklinde ise, bu süre son eylemden itibaren işleyecektir. Ayrıca bu davayı açacaksanız eşinizi affetmiş sayılacağınız söylemlerde bulunmamalı, eylemler içine girmemelisiniz. Zina nedeniyle boşanma davası açıp zinayı ispat etmeniz halinde, eğer talebiniz varsa mahkemeden maddi ve manevi tazminat alabilirsiniz. Maddi tazminat, boşanma nedeniyle mahrum kalacağınız maddi zararınızın karşılığı; manevi tazminat ise eşinizin sizi aldatması, zina yapması nedeniyle yaşadığınız derin üzüntü ve kişilik haklarınızın ihlalinin karşılığıdır. Dolayısıyla psikolojinizin bozulmuş olması manevi tazminat miktarını etkileyecektir. Bunun için mahkemede delil olarak kullanmak üzere, psikolojik destek almanızı ve bunu belgelendirmenizi öneririm. Dava süreçleri oldukça teknik bilgi birikimi gerektirdiğinden, hak kaybına uğramamanız için bir avukatla hareket etmenizi tavsiye ederim.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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