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, 'da 130 bin lı’nın desteğini istedi

, ’ya gitti. ‘Urfalıyam ezelden’ türküsüne eşlik etti. lerinde ’da yaşayan 130 bin Şanlıurfalı’nın desteğini istedi.

Urfalıyam ezelden


Cumhur ​İttifakı'nın Başkan Adayı , dün 'ya gitti. 'ni ziyaret eden ve Engelliler Mehteran Takımı tarafından karşılanan Yıldırım, 'in söylediği "Urfalıyam ezelden" türküsüne de eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Yıldırım, 'da küçük bir Şanlıurfa olduğunu söyledi ve ekledi:

"Benim köklerim de Şanlıurfa'da. Sizlere hemşerilerim diye hitap edebilirim. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e 31 Mart lerinde çok büyük destek verdiniz. Şanlıurfa, bilinen en eski tarihe sahip bir ilimiz. UNESCO da 2018'de, Göbeklitepe'yi 12. Kültür Mirası ilan etti. 2019 yılını da Cumhurbaşkanımız Göbeklitepe Yılı ilan etti. Burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var, o da İstanbul'da. Ben de küçük Şanlıurfalılar'ın adayıyım. İstanbul'da 130 bin Şanlıurfalı kardeşimiz var, duasını ve desteklerini bekliyorum. 'da İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin desteğinin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyorum."


BÜTÜN KANALLAR CANLI YAYINLASIN
Yıldırım, İstanbul adayı ile yapılması planlanan program ile ilgili açıklamalar yaptı. Yıldırım, "'Benim tercihim, herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı vatandaşlara duyurması daha doğru. Yok o kanal oldu bu kanal oldu gibi gereksiz tartışmalardan da kurtulmuş oluruz. Programın kimin yöneteceği benim için farketmez" dedi.




BALIKLIGÖL'DE İZDİHAM
Binali Yıldırım, Balıklıgöl'e gitti Vatandaşlar Yıldırım'ı görmek için birbiriyle yarıştı.

MEHMET YILDIRIM
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