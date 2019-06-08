Başkan Erdoğan: Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar koruruz

Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Sondaj gemilerimiz bölgeye intikal ediyorlar. Donanmamız da onları korumak için orada...Bölgeden çıkacak petrolde uluslararası hukuka göre Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz. Recep Tayyip Erdoğan , dün İstanbul 'daydı. Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı: seçim leriyle ilgili) Kampanya süreci içinde organizasyon heyetinin bize yüklediği görevler var. Ağırlıklı olarak Binali Yıldırım Bey'in çalışmaları var. Parti teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var. Özellikle İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini İstanbullu hemşerilerimin yerine getirmesi büyük önem arz ediyor.Biz Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız. Yeni aldığımız sondaj gemilerimiz de bölgeye intikal ediyor. Onların korunmaları noktasında silahlı kuvvetlerimizin ilgili firkateynleri bölgede. Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, bu petrol noktasında olabilir, başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa, aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın, hiç ilgisi, alakası olmayanlara da yedirtmeyiz.Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Akım ve Kuzey Akım gibi projelerin aksine TürkAkım projesinde Türkiye ile Rusya arasındaki başarılı iş birliğine dikkat çekti. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi ve delikanlı gibi ülkesinin bağımsızlığını gözetmesi sayesinde proje çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına geldi" dedi.Başkan Erdoğan, cami çıkışında kendisine seslenen "Reisim seninle fotoğraf çektirmek istiyoruz" diyen vatandaşları kırmayarak, onlarla fotoğraf çektirdi.